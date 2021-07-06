С юбилеем коллектив Мозырского онкологического диспансера поздравили коллеги и руководство района. В стенах этого медучреждения идет ежедневная ежеминутная борьба за жизнь. Поэтому моменты радости для врачей и другого медперсонала имеют особую ценность.

История Мозырского онкологического диспансера началась через год после Великой Победы. Тогда в столице Полесья открылись два небольших кабинета, в которых начали принимать больных со специфическим диагнозом. За 75 лет в Мозырском онкодиспансере сменилось не одно поколение врачей, медсестер и другого персонала. Современный диспансер имеет статус межрайонного, и в год обслуживает больше двадцати тысяч человек. Мозыряне стремились сконцентрировать в одном месте квалифицированные медицинские кадры, оснастить помещения современной диагностической и лечебной аппаратурой. С 2004 года, когда диспансер обрел постоянную прописку на улице Малинина, 9, он серьезно преобразился.

На праздничном мероприятии в адрес онкологов звучало много теплых слов и добрых пожеланий. Заслуженные грамоты и благодарности, цветы, подарки. Когда журналисты рассказывают о подобных событиях, часто используется фраза: «Лучшая награда для людей в белых халатах – счастливые улыбки выздоровевших пациентов». Пусть кто-то назовет это банальностью, но для коллектива Мозырского онкодиспансера это действительно так. И в юбилейную дату, и всегда.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ