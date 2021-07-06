Подведены итоги работы отрасли животноводства за прошедшее полугодие. Лучшим сельхозпредприятиям вручили переходящие кубки

Итоги работы отрасли животноводства подвели в Мозырском райисполкоме. На мероприятие пригласили представителей всех сельскохозяйственных предприятий Мозырщины и подшефных предприятий Наровлянского района. Подвести черту под прошедшим полугодием, сделать анализ, как по району в целом, так и каждому хозяйству в отдельности… А еще нацелить на дальнейшую работу. Ведь сейчас у животноводов и аграриев самое напряженное время. Нужно запастись кормами, создать прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли. На мероприятии объявили результаты негласного соревнования. Определены лучшие предприятия отрасли. Названы те, кто по каким-то причинам снизил показатели. При подведении итогов учитываются практически все показатели производства: культура труда, рентабельность продаж, расход кормов, привесы и удои. Развязки интриги не пришлось ждать долго. Лучшим вручили переходящие кубки. Первое место справедливо отдано «Совхозу-комбинату «Заря». Обладателем второго места стала «Экспериментальная база «Криничная», третье место – у «Слободского имени Ленина». «Мозырская сортоиспытательная станция», «Козенки-Агро» и «Осовец» идут поочередно следом. Завершает таблицу «Мозырская овощная фабрика». По Наровлянскому району впереди Владимирский-Головчицы, уступает позиции предприятие «Братство».

Отрасль животноводства не зря находится под особым контролем. Именно она обеспечивает продовольственную безопасность страны. Мозырщина уже традиционно занимает лидирующие позиции в области. Но даже при относительно равных условиях здесь есть свои лидеры.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ