Итоги работы отрасли животноводства подвели в Мозырском райисполкоме. На мероприятие пригласили представителей всех сельскохозяйственных предприятий Мозырщины и подшефных предприятий Наровлянского района. Подвести черту под прошедшим полугодием, сделать анализ, как по району в целом, так и каждому хозяйству в отдельности… А еще нацелить на дальнейшую работу. Ведь сейчас у животноводов и аграриев самое напряженное время. Нужно запастись кормами, создать прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли. На мероприятии объявили результаты негласного соревнования. Определены лучшие предприятия отрасли. Названы те, кто по каким-то причинам снизил показатели. При подведении итогов учитываются практически все показатели производства: культура труда, рентабельность продаж, расход кормов, привесы и удои. Развязки интриги не пришлось ждать долго. Лучшим вручили переходящие кубки. Первое место справедливо отдано «Совхозу-комбинату «Заря». Обладателем второго места стала «Экспериментальная база «Криничная», третье место – у «Слободского имени Ленина». «Мозырская сортоиспытательная станция», «Козенки-Агро» и «Осовец» идут поочередно следом. Завершает таблицу «Мозырская овощная фабрика». По Наровлянскому району впереди Владимирский-Головчицы, уступает позиции предприятие «Братство».
Отрасль животноводства не зря находится под особым контролем. Именно она обеспечивает продовольственную безопасность страны. Мозырщина уже традиционно занимает лидирующие позиции в области. Но даже при относительно равных условиях здесь есть свои лидеры.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Подведены итоги работы отрасли животноводства за прошедшее полугодие. Лучшим сельхозпредприятиям вручили переходящие кубки
Итоги работы отрасли животноводства подвели в Мозырском райисполкоме. На мероприятие пригласили представителей всех сельскохозяйственных предприятий Мозырщины и подшефных предприятий Наровлянского района. Подвести черту под прошедшим полугодием, сделать анализ, как по району в целом, так и каждому хозяйству в отдельности… А еще нацелить на дальнейшую работу. Ведь сейчас у животноводов и аграриев самое напряженное время. Нужно запастись кормами, создать прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли. На мероприятии объявили результаты негласного соревнования. Определены лучшие предприятия отрасли. Названы те, кто по каким-то причинам снизил показатели. При подведении итогов учитываются практически все показатели производства: культура труда, рентабельность продаж, расход кормов, привесы и удои. Развязки интриги не пришлось ждать долго. Лучшим вручили переходящие кубки. Первое место справедливо отдано «Совхозу-комбинату «Заря». Обладателем второго места стала «Экспериментальная база «Криничная», третье место – у «Слободского имени Ленина». «Мозырская сортоиспытательная станция», «Козенки-Агро» и «Осовец» идут поочередно следом. Завершает таблицу «Мозырская овощная фабрика». По Наровлянскому району впереди Владимирский-Головчицы, уступает позиции предприятие «Братство».