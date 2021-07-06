Мозырский НПЗ завершает плановый капитальный ремонт. В целом мероприятия, предусмотренные программой ремонта, прошли строго по графику. Самые сложные и масштабные работы традиционно развернулись на комплексе ЛК-6У №2 топливно-каталитического производства. Наряду с проведением регламентных работ, связанных с ремонтом, техническим освидетельствованием и диагностированием оборудования, здесь частично заменили основные технологические трубопроводы, емкостное и теплообменное оборудование секций 100, 200, 300, 400, змеевик печи F-201 секции 200, большое количество ручной и электроприводной арматуры компрессорного оборудования. На заводе отметили: преимущественно работы проводили в две смены, отдельные из них — в круглосуточном режиме. Капитальный ремонт комплекса ЛК-6У №2 практически завершен. Начались пусковые операции», — добавили на предприятии. Крупные ремонтные работы выполнили на реакторно-регенераторном блоке комбинированной установки каталитического крекинга. Также здесь провели ревизию и ремонт насосного оборудования и компрессорных установок, устранили дефекты трубопроводов, выявленные при их диагностировании.

«На большинстве заводских объектов капитальный ремонт уже завершен. Технологический персонал приступил к их выводу на нормальный режим. Чуть позже эти операции начнутся на отдельных установках каталитического производства бензинов», — заключили на предприятии.