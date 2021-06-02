Завершено расследование дела о нападении на банк в Петриковском районе

46-летний мозырянин предстанет перед судом за разбойное нападение на отделение банка в Петриковском районе. Речь идет о событиях 29 марта этого года.

Всего из сейфа в банке злоумышленник похитил 1301 доллар США и 3005 рублей. Их обнаружили оперативники при задержании.

В ходе следствия подозреваемый показания поменял: настаивал, что обнаруженные при нем деньги и другие вещи случайно нашел в лесу. Впрочем, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Мозырянину предъявлено обвинение за разбой и завладение имуществом в крупном размере, а также за незаконное хранение оружия. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ