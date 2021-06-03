Внимание, розыск! В Мозыре пропал мужчина

Мозырским РОВД разыскивается Нагорный Рем Филиппович, 1961 года рождения, который 24 мая ушел со своего местожительства в районе улицы Полесской и до сих его месторасположение не установлен. Приметы – на вид 80 лет, рост 165 см, волосы и борода седые. Был одет – куртка серого цвета, брюки серого цвета, черные ботинки. Лицам, которым что-либо известно о местонахождении Нагорного, просьба позвонить по телефонам 25-31-82, моб. 8-033-650-79-87 или 102.