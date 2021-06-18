В шаге от трагедии

Вечер 15 июня из памяти молодой семьи Мышковец вряд ли когда-то сотрется. Во время вечерней прогулки их 4-летняя дочь Арина буквально провалилась под землю.

С нашей съемочной группой родители встретились через сутки после происшествия. Но даже к этому времени их волнение не прошло. Все произошло возле дома №21 по улице Нефтестроителей, в нескольких метрах от детского игрового комплекса. Заранее заметить яму было невозможно – вокруг зеленая травка, по которой часто бегают дети.

Полночи семья провела в больнице. К счастью, из травм физических у малышки только ушиб на щеке. Сколько понадобится времени на моральное восстановление, сказать сложно. А еще сложнее оказалось выяснить, чья это территория.

Яму, конечно, засыпали. И даже заложили бетонной плитой. Но сколько таких люков может скрываться под травой еще? И кто должен был следить за их состоянием? Кстати, в нескольких метрах мы обнаружили еще одну глубокую яму, скрытую ветками разросшихся кустов. Из-за бурной растительности закрыт обзор проезжей части для пешеходов и водителей. Вот так территория счастливого детства по недосмотру коммунальных служб становится зоной повышенной опасности. Неужели для того, чтобы взрослые и маленькие мозыряне могли здесь спокойно гулять, нужны детские жертвы?