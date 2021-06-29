В рамках недели молодежи состоялась дискуссионная площадка под названием «Молодая семья – кристалл общества»

На дискуссионной площадке под названием «Молодая семья – кристалл общества» собрались представители различных сфер, были приглашены и молодые пары. На мероприятии зачитывали доклады, задавали волнующие вопросы. В связи с пандемией коронавируса количество браков в прошлом году снизилось, однако уже намечается положительная тенденция: за полгода 2021 уже официально зарегистрировано 377 семей. Средний возраст вступающих в брак вырос: для невест – это 30 лет, женихов – 32 года. А самая взрослая пара, побывавшая в ЗАГСе – 62 и 67 лет. Что касается рождаемости, то пик пришелся на 2014-2015 годы. В этом году на свет появились 572 ребенка, и большинство из них появились в браке. Средний возраст родителей 25-30 лет. 7 женщин, которые стали мамами, старше 40 лет. Самые популярные имена у малышей: София, Алиса, Ксения, Максим, Роман, Богдан, Матвей. Самые редкие: Татьяна, Елена, Лидия. Кстати, в Мозырском ЗАГСе в этом году были зарегистрированы новорожденные Соломия, Гликерия, Ждан, Ратмир и даже Спартак.