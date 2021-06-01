В День защиты детей в Мозырском социально-педагогическом центре принимали гостей

В День защиты детей в Мозырском социально-педагогическом центре как всегда принимали гостей. Представители городских властей и трудовых коллективов приехали к ребятам не с пустыми руками. В свою очередь, дети подготовили для гостей небольшое представление. На нем побывала наша съемочная группа.

1 июня, в день защиты детей в социально-педагогическом центре всегда много гостей. Сегодня к ребятам приехали председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, представители отдела образования и предприятий города: Мозырского НПЗ, Мозырьсоли, Машиностроительного завода, исправительной колонии, милиции и многих других. От районных властей – сладости, игрушки и денежный сертификат на 3000 рублей для учреждения. И, конечно, поздравления с праздником для всех без исключения. Сегодня в социально-педагогическом центре находится 13 детей. Все они верят, что снова вернутся в родные семьи. В сложное для ребят время им особенно важна поддержка. Дефицит родительской любви восполняют вниманием и опекой. Свои подарки привезли и представители предприятий. Многие из них бывают в этих стенах регулярно, и уже хорошо понимают потребности маленьких постояльцев. В знак благодарности ребята подготовили для гостей ответный жест – небольшой концерт. Помощь в организации оказали учащиеся Мозырского музыкального колледжа. Социально-педагогический центр появился в Мозыре в 2006 году. С тех пор здесь не бывает пусто. Главная цель сотрудников приюта поддержать детей в непростое для них время и помочь родителям осознать их жизненные приоритеты.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ