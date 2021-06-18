Сегодня ночью в Калинковичском районе бесправник врезался в дерево: погибла пассажирка

18 июня около 2 ночи в Калинковичском районе 24-летний молодой человек на Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Водитель и 23-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. 20-летняя девушка погибла. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами.