Нефтестроителей,19. Капремонт прошел – проблемы остались.

Капремонт прошел – проблемы остались. Жители дома №19 по ул. Нефтестроителей обратились на «Телеканал «Мозырь» с просьбой придать огласке ситуацию, которая сложилась в их доме после проведенного капремонта. Жалоб много. Обо всем подробнее в следующем сюжете.

Жильцы дома №19 по Нефтестроителей встречают съемочную группу очень эмоционально. За год, примерно столько длится капитальный ремонт их дома, нервы стали как оголенные провода. Лидия Александровна живет в этом доме с самого начала, с 1973. Говорит, капитального ремонта дождались только спустя 47 лет. Его начали в марте 20 года. В доме поменяли трубы водоснабжения и канализации. Но многое из того, что нуждалось в ремонте, осталось как есть. Сегодня жильцы демонстрирует не столько результаты капремонта, сколько последствия. В первом подъезде во время дождя вода с козырька стекает прямо по стене дома, оставляя вот такие черные следы. В подвале Владимир Петрович показывает хомуты на трубах горячего водоснабжения. Он установил их сам уже после капремонта. А вот эти дыры остались после прокладки новых труб водоснабжения. Теперь на первом этаже есть прямое сообщение с подвалом. Строительных ляпов и недоделок – масса. Однако теперь все они – это проблема жильцов. А сам дом 19 по Нефтестроителей вполне может выступать в качестве примера, как не надо делать капитальный ремонт.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ