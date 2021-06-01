«Нам этот мир завещано беречь». Патриотическое мероприятие в лицее

«Нам этот мир завещано беречь»… В Мозырском областном лицее провели мероприятие, посвященное 80 годовщине начала Великой отечественной войны.

22 июня – трагическая дата, ознаменовавшая начало самой кровопролитной войны в истории человечества. В память о ней в республике провели конкурс детского рисунка. В Мозырском областном лицее – работы победителей. Здесь провели мероприятие посвященное 80-й годовщине начала войны. Среди приглашенных – представители ветеранской организации города. Тема Великой Отечественной широка и многогранна. Она нашла отражение в стихах, песнях, рисунках… Лицеисты выбрали самые трогательные строки: на мероприятии читали стихи и прозу. Хотя тех, кого напрямую коснулась война становиться все меньше, память о тех событиях не стирается временем.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ