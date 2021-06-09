Главные призы регионального этапа республиканского конкурса «Властелин села-2021» отправились в Слободской сельсовет. Победу одержала семья Воробьевых, которые уже 25 июня представят Мозырь на области. Как проходило мероприятие, где главные участники – сельские жители, наблюдала наша съемочная группа.

Самую дружную и трудолюбивую семью выбирали на Мозырщине. Площадкой для проведения конкурса «Властелин села-2021» стало Криничанское лесничество. Здесь, на небольшой, но очень уютной территории собрались конкурсанты из девяти сельсоветов района. Уже на старте гостей радовали стилизованные домашние подворья. А сами молодые семьи заметно волновались.

Уже в первом конкурсе, где семьи презентовали семейные обряды и традиции, стало понятно: вот они – те представители сельской молодежи, с которых можно брать пример. В приоритетах – работа, дом, любимая семья, а главное – дети.

Во втором конкурсе молодые семьи представляли домашние увлечения и демонстрировали кулинарные способности. Импровизированный сельский фудкорт поразил разнообразием ассортимента и гостеприимностью хозяев. На дегустацию драников, блинов и других блюд белорусской кухни приглашали не только членов жюри, но и всех гостей мероприятия. С такой же щедростью и открытостью делились интересными семейными рецептами.

Для победы конкурсантам пришлось пройти и спортивные состязания. И если пробежать в мешках под силу каждому, то грамотно сажать и собирать картошку нужно действительно уметь. А самое сложное испытание – пилить бревна и колоть дрова, — современным горожанам, пожалуй вообще не под силу. Но эти семьи – справились!

Среди семей оказались и опытные участники «Властелина села». Слободской сельсовет был первой площадкой в районе, где проводился конкурс. Сегодня он уже стал ежегодной традицией. А семья Воробьевых, участвовавшая несколько лет назад, решилась на вторую попытку.

Как говорится, главное – настроиться! Вера в себя и свои силы – то, что помогло Воробьевым одержать уверенную победу! Ярко заявив о себе уже с первого выхода, эта семья удерживала лидерство на протяжении всех этапов. На церемонии награждения эмоции захлестнули победителей. А сегодня они уже начинают готовиться к следующему шагу – 25 июня в Калинковичах Воробьевы будут защищать честь всего Мозырского района.

Мозырский этап «Властелина села» традиционно проводится при организации районного комитета БРСМ и поддержке районного Совета депутатов. Помощь в этом году оказали Мозырский опытный лесхоз и экс-база «Криничная».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ