6 июня – День рождения Пушкина. Костюмированное представление, флешмоб и признания любви на языке самого русского из поэтов

Костюмированное представление, флешмоб и признания любви на языке самого русского из поэтов. К празднованию дня рождения Пушкина присоединились и мозыряне. Для пушкинистов свои двери распахнул Мозырский драмтеатр.

Вернуться в те времена, когда Мозырь был уездным городком, полонез и мазурка еще не вышли из моды, как, впрочем, и цилиндр, который здесь скорее служит своеобразной короной для его обладателя, чьи кудри и бакенбарды легко считываются даже теми, кто совершенно далек от русской словесности. В окружении благородных девиц, в компании бравых гусар на потеху публике. Празднование дня рождения Пушкина началось на театральной площади своеобразным флешмобом, чтобы затем переместиться на театральные подмостки в малый зал. Впрочем, сегодня на сцене едва можно найти профессионального артиста. Гимназисты, лицеисты, студенты и преподаватели, а еще продавцы, банкиры и представители рабочих специальностей. Организаторами выступил Белорусский союз женщин. Для одних театр — это давнее увлечение, а кого-то на сцену привел случай.

Сюжет костюмированного представления любому пушкинисту давно знаком. Вот на сцене появляется Арина Родионовна, затем следует лицеистский период, балы, и конечно сам Александр Сергеевич. Его на сцене играли 4 юных актера. Но самым эпатажным без сомнения стал выход десятиклассника Владислава Корячки, учащегося мозырской гимназии.

Юный и эпатажный Пушкин на сцене, понятное дело, появлялся часто, но еще чаще звучали его стихотворения. «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил…» как признание в искренних чувствах, но уже к самому поэту. А уж знамений «Я памятник себе воздвиг не рукотворный» закономерно читали у самого памятника, которых, как известно в Мозыре – 2. Цифра «2» здесь имеет особое символическое значение. 222 года со дня рождения поэта. 22 года исполнилось и памятнику Пушкина, который расположился у кинотеатра «Мир». И собственно где, как не здесь признаваться в особых отношениях с великим поэтом.

Любители поэзии возложили к памятнику Пушкина цветы, клятвенно пообещав с открытием транспортного сообщения с Россией обязательно проехаться по его памятным местам.