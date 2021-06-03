3 июля площадь Ленина будет закрыта для движения транспорта. Городские автобусы изменят маршруты



В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости и закрытием для движения автотранспорта площади Ленина 3 июля 2021 года с 08.00 движение общественного транспорта будет осуществляться:

Маршрут № 4 – от площади Горького через Интернациональную , улицу Мира , ул. Пролетарскую до пл. Примостовая.

Маршрут № 14 – от пл. Примостовая через ул. Пролетарскую, ул. Мира, ул. Интернациональную до пл. Горького.

Маршрут № 8 – от пл. Примостовая до ул. Заслонова, Бумажкова

Маршрут № 9 – от площади Горького до д. Новики, ДРОЦ «Сидельники»

Маршрут № 12 – от площади Горького до ул. Калинина

Маршрут№ 11,16,20 от пл. Примостовая через ул. Рыжкова

Маршрут№ 17 – движение автобуса по маршруту отменяется

Маршрут№ 23 – от площади Горького до МЭС

Маршрут№ 24 – от площади Горькогодо ж.д вокзала, Козенки

Вечерний рейс пригородного маршрута «Мозырь-Лубня» – от автовокзала г.Мозырь 18-50, из д. Лубня и 19-30 по ул. Мира через ОШ № 11, Политехникум, ГПТУ-131(без заезда на пл. Примостовая)