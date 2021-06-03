3 июля мозырян приглашают на мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. Рассказываем, на что обратить внимание!

3 июля мозыряне, как и все жители нашей страны, отметят День независимости. В 11 часов мозырян приглашают на памятный митинг на Курган Славы. К 12-ти часам горожане соберутся на площади Ленина, где пройдут основные зрелищные мероприятия – торжественный марш военнослужащих Мозырского гарнизона и праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности. С часу дня начнут работать и парковые площадки. Здесь и аллея здоровья, и концертные, игровые, спортивные, литературные площадки. Также гостей праздника 3 июля ждут выставки-продажи, аттракционы, прогулки на теплоходе по Припяти. Центр города, в связи с праздничными гуляньями, будет перекрыт весь день. Неотъемлемым атрибутом праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, стала акция «Споем гимн вместе», она начнется в 22.55. Традиция исполнять гимн в завершение праздничных мероприятий в честь Дня Независимости появилась в 2007 году, когда в Минске, во всех областных и районных центрах участники праздничных концертов и зрители (всего 620 тыс. человек) исполнили Государственный гимн Республики Беларусь. Завершится празднование Дня независимости в Мозыре фейерверком, который взорвется ровно в 23.00.