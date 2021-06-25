25 и 26 июня в Мозыре меняется движение городского и пригородного транспорта



В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных спортивно-культурному фестивалю «Вытокi. Крок да Алiмпу» и закрытием для движения автотранспорта пл. Ленина 25 июня 2021 г. с 17.00 и 26 июня 2021 г. движение общественного транспорта будет осуществляться:

-маршрут № 4 – от пл. Горького через ул. Интернациональную, ул. Мира, ул. Пролетарскую до пл. Примостовой;

-маршрут № 14 – от пл. Примостовой через ул. Пролетарскую, ул. Мира, ул. Интернациональную до пл. Горького;

-маршрут № 8 – 25.06.21 от пл. Примостовой до ул. Заслонова, ул. Бумажкова, от пл. Горького до 5-го микрорайона; 26.06.2021 от пл. Примостовой до ул. Заслонова, ул. Бумажкова;

-маршрут № 9 – от пл. Горького до д. Новики, ДРОЦ «Сидельники»;

-маршрут № 12 – от пл. Горького до ул. Калинина;

-маршруты №№ 11, 16, 20 – от пл. Примостовой через ул. Рыжкова;

-маршрут № 17 – 25.06.21 отменяются рейсы с временем отправления от пл. Примостовой в 17.42, 18.38; 26.06.2021 движение автобуса по маршруту отменяется:

— маршрут № 23 – от пл. Горького до МЭС;

-маршрут № 24 – от пл. Горького до ж/д вокзала, Козенки.

Утренний и вечерний рейсы пригородного маршрута «Мозырь–Лубня» – от автовокзала г. Мозырь (от автовокзала в 7.40 и 18.50, из д. Лубня в 8.30 и 19.30) по ул. Мира через СШ № 11, политехникум, ГПТУ-131 (без заезда на пл. Примостовую).