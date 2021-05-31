Утром 29 мая в результате пожара на даче в Загоринах погиб мужчина

29 мая около 4 утрах Мозырским спасателям поступило сообщение – горит деревянный дачный дом в деревне Загорины. Возгорание ликвидировали. Огонь практически полностью уничтожил строение. При разборке обрушившихся строительных конструкций работники МЧС обнаружили погибшего мужчину. Им оказался хозяин дома, 1982 года рождения. Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.