29 и 30 мая состоится премьера сказки «Три весёлых гнома».
Яркое красочное театрализованное поздравление с Международным днем защиты детей. Спектакль «Три веселых гнома» создан по одноимённой пьесе Санкт-Петербургского драматурга, режиссёра-кукольника Николая Юрьевича Боровкова (творческий псевдоним — Н.Шувалов). Сказки этого автора всегда полны глубокого смысла, раскрывают детям простые и мудрые истины. И эта сказка не исключение. Главные герои: Брам Рассудительный, Брим Торопливый и Брум Упрямый. Они втроём ведут хозяйство, любят петь весёлые песенки и разыскивать старинные клады. Они, как дети: ссорятся, мирятся, но умеют по-настоящему дружить и всегда приходят на выручку друг другу. Но не будем раскрывать главную сюжетную интригу. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сказка учит юных зрителей аккуратности, чистоплотности, а также бдительности и осторожности, преподает жизненные примеры элементарных правил безопасности. Режиссером-постановщиком выступила Светлана ДжЕлиева. Премьера спектакля состоится 29, 30 мая в 11.30. в Мозырском драматическом театре им. И. Мележа. Стоит отметить и тот факт, что показ 29 мая будет организован в рамках проекта «В театр всей семьей». На премьеру на благотворительной основе приглашены ребята из приюта, детского дома, дети из неблагополучных семей.
«Три весёлых гнома». Мозырский драматический театр подготовил для юных зрителей спектакль – поздравление с Международным днем защиты детей
29 и 30 мая состоится премьера сказки «Три весёлых гнома».