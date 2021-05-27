«Три весёлых гнома». Мозырский драматический театр подготовил для юных зрителей спектакль – поздравление с Международным днем защиты детей

29 и 30 мая состоится премьера сказки «Три весёлых гнома».

Яркое красочное театрализованное поздравление с Международным днем защиты детей. Спектакль «Три веселых гнома» создан по одноимённой пьесе Санкт-Петербургского драматурга, режиссёра-кукольника Николая Юрьевича Боровкова (творческий псевдоним — Н.Шувалов). Сказки этого автора всегда полны глубокого смысла, раскрывают детям простые и мудрые истины. И эта сказка не исключение. Главные герои: Брам Рассудительный, Брим Торопливый и Брум Упрямый. Они втроём ведут хозяйство, любят петь весёлые песенки и разыскивать старинные клады. Они, как дети: ссорятся, мирятся, но умеют по-настоящему дружить и всегда приходят на выручку друг другу. Но не будем раскрывать главную сюжетную интригу. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сказка учит юных зрителей аккуратности, чистоплотности, а также бдительности и осторожности, преподает жизненные примеры элементарных правил безопасности. Режиссером-постановщиком выступила Светлана ДжЕлиева. Премьера спектакля состоится 29, 30 мая в 11.30. в Мозырском драматическом театре им. И. Мележа. Стоит отметить и тот факт, что показ 29 мая будет организован в рамках проекта «В театр всей семьей». На премьеру на благотворительной основе приглашены ребята из приюта, детского дома, дети из неблагополучных семей.