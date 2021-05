Студия современного танца A.S.- dance отметила десятилетие

Большому празднику – яркое оформление. Студия современного танца A.S.- dance отметила первый значимый юбилей – 10 лет со дня основания. Праздновать решили по-семейному, пригласив родителей, друзей и близких. Но при этом энергично и креативно – концертом на сцене Городского Дворца культуры.

Что такое детский танец в разных его проявлениях, Алеся Сергеевна знает не понаслышке. Сама прошла через школу известного городского коллектива, много выступала на сцене, ездила на фестивали и конкурсы. Личный опыт умноженный на желание воспитывать новое поколение танцоров привели к созданию собственной студии. Десять лет жизни A.S.- dance пролетели незаметно.

«Контемп», «джаз-фанк», «хип-хоп», «дэнс-шоу». Различать эти направления современного танца точно могут зрители юбилейного концерта. Номера сменялись один за другим, вместе создавая эффектное яркое шоу, в котором нашлось место и бурным аплодисментам, и слезам радости. Впереди у юных танцоров и их руководителя – много дерзких планов и высоких достижений. С Днем рождения, A.S.- dance!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ