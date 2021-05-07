Спасибо Вам за Победу! Руководство района от имени всех мозырян поздравило ветеранов

Посещать и поздравлять ветеранов Великой Отечественной накануне важных праздников – традиция, которая с годами становится все более душевной и трогательной. Ведь Солдаты Победы уходят от нас. И тем ценнее такие встречи-поздравления. Руководство района от имени всех мозырян поздравило ветеранов.

Известный мозырский врач-стоматолог Анна Михайловна Будовская, майор медицинской службы. У женщин не принято спрашивать о возрасте, но ее 103 года – это уже повод для гордости. Кстати, и после ста настоящая женщина остается кокеткой. Поправить прическу перед съемкой, достать нарядную кофточку и, конечно же, жилетку с наградами. Когда все готово, можно принимать поздравления. Теплые искренние поздравления и подарки. Победа для Анны Михайловны – это и второй день рождения. Ведь ее война – это череда испытаний: постоянный страх, голод, холод, фашистский плен и концлагерь. Война закалила, она отнимала жизни близких и в тоже время научила ценить и жизнь, и мир. Анна Михайловна еще будет принимать поздравления. Ветерана обязательно поздравят и коллеги-стоматологи, и близкие и родные.

Деревня Малый Боковец. Улица Мельниченко. Ветеран Великой Отечественной Михаил Ефимович – отец погибшего воина-афганца Анатолия Мельниченко, летчика-истребителя, в честь которого и названа улица. В августе ветерану исполнится 95 лет. Болеет, но боевого духа не теряет. Поздравления сидя принимать отказывается. Только стоя, как настоящий солдат.

Поздравления от Гомельского облисполкома, от руководства района, от депутатов, от совхоз-комбината «Заря». Взрослые солидные люди внимательно слушали воспоминания Михаила Ефимовича. У каждого из них, как и у каждого из белорусов, есть своя семейная военная история, трагедия, каждый вспоминал своего, родного ветерана. Отец Елены Федоровны Павлечко в Великую Отечественную служил в разведке. Для нее его рассказы оживают в памяти во время таких встреч. Поздравление Солдат Победы – это дань памяти всем тем, кто добывал Победу и мир.

А для работников «Зари» поздравление ветеранов – это приятная обязанность. Их не забывают, поздравляют и угощают собственной продукцией. В эти предпраздничные дни солдатам победы будет повышенное внимание. Всего в районе поздравят 55 человек. Из них 12 – непосредственных участников Великой Отечественной. На митинг придут единицы, если придут. Главный враг и сильный соперник – болезни, все же побеждают. Поздравьте своих ветеранов, своих стариков, которые помнят войну, а если их уже нет, вспомните их рассказы. Это надо для того, что бы просто ценить мирную жизнь.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ