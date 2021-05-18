С начала года мозыряне из-за различного рода интернет- мошенничеств лишились более 140 тысяч рублей

С начала года и на 17 мая жители Мозырского района из-за различного рода интернет мошенничеств в целом лишились более 140 тысяч белорусских рублей. Самый распространенный обман – под видом банковских работников узнать у потенциальной жертвы все необходимые цифры и коды, а после опустошить карт-счет.

Более 20 тысяч белорусских рублей стоил мозырянину телефонный разговор по Вайберу. 6 мая мужчине поступил звонок, звонил якобы сотрудник банка, где он обслуживается. Старая проверенная схема обмана и в этот раз сработала: с вашего счета была произведена операция, чтобы ее отменить, сообщите ваши личные данные. Доверчивый мозырянин сообщил …и лишился денег. Сейчас ищи свищи и деньги, и тех, кто их присвоил. Украденные средства зачастую выводятся из страны. Таких фактов очень много, и число их продолжает расти. На 17 мая в Мозырском РОВД зафиксировано 99случаев интернет-мошенничеств, общая сумма ущерба более 140 тысяч белорусских рублей. Мошенники разговаривают уверенно, настойчиво требуют необходимые для обмана данные. Уже дошли до того, что с помощью полученных от потенциальной жертвы номеров счетов и кодов оформляют онлайн-кредиты, а после воруют заемные деньги. Обманывают посредством телефонных звонков через мессенджеры, через торговые интернет-площадки, через электронную почту и СМС-сообщения. Единственный способ себя обезопасить – это никому не сообщать свои конфиденциальные данные. Этот тот случай, когда подозрительность не бывает излишней.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ