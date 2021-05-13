«Прикоснись к истории». Фотовыставка в выставочном зале

В канун празднования Дня Победы в Выставочном зале состоялось открытие фотовыставки «Прикоснись к истории». С интересной экспозицией ознакомилась и наша съемочная группа.

Фотографии, представленные сегодня в Выставочном зале Мозырского объединенного краеведческого музея, заслуживают особого внимания: экспозицию с названием «Прикоснись к истории» приурочили к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. И, на первый взгляд, кажется, что снимки сделаны тогда, в страшные военные годы. На самом же деле, герои на фото – взрослые и дети, живущие рядом с нами.

В роли детей войны – воспитанники модельной студии. Взрослых –партизан и военкоров, — достоверно и убедительно сыграли родители юных моделей, педагоги 13-й школы и Мозырского центра творчества детей и молодежи.

На открытие фотовыставки пригласили и тех девочек, которым удалось так ярко воплотить авторскую идею. Глядя в их глаза на фотографии, действительно, можно увидеть прошлое.

Часть экспозиции занимают награды и личные вещи связной Мозырской партизанской бригады имени Александра Невского Нины Семеновны Жильской.

Внучка Нины Жильской Алла Михайловна не скрывает, возможность показать семейные реликвии и поделиться воспоминаниями о бабушке и ее рассказами – событие радостное и важное.

С каждым годом тех, кто видел войну своими глазами, кто пережил ее ужасы, остается все меньше. Что будут знать о Великой отечественной поколения, которые придут после нас? Во многом это зависит от активной жизненной позиции нынешних потомков солдат Победы. Над фотопроектом работала большая команда. У каждого из них была возможность прожить в том далеком моменте, прочувствовать его боль. И верить, что сегодня такое не повторится. Прикоснуться к истории каждый посетитель Выставочного зала сможет до конца мая.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ