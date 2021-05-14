Последний звонок в школах Мозыря и всей страны прозвенит 29 мая. В Министерстве образования также рассказали, как будут организованы выпускные вечера.

В Министерстве образования Беларуси рассказали, как пройдут выпускные и экзамены в условиях пандемии. Последний звонок в школах прозвучит 29 мая, а учебный год официально завершится 31-го числа. Праздник пройдет в обычном формате. Выпускные вечера назначены на 10 июня. При этом у выпускников-2021 есть послабления от прошлогоднего формата. Например, в качестве гостя от одного ученика можно позвать двух и более человек (в прошлом году – только одного). Для всех – школьников, их родителей и учителей, — обязательно соблюдение масочного режима и дистанциирования. Решение о праздничном банкете остается за учреждением образования. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня с соблюдением рекомендаций Минздрава. Напомним, в дни «последнего звонка» и выпускных на Мозырщине традиционно ограничивают продажу алкоголя.