Отремонтировали стены и потолок, установили новые зеркала и сделали новое покрытие для пола. Обновленный балетный зал в «Палескай зорачке» готов для занятий.

Каждое выступление детского ансамбля песни и танца «Палеская зорачка» – это праздник для юных артистов, их педагогов и родителей, зрителей и почитателей. Праздник, за которым стоят часы, дни и даже месяцы упорного труда и репетиций. Много лет танцоры готовятся к концертам в одном и том же балетном зале. Здесь свое хореографическое мастерство, умение держать спину и крутить пируэты оттачивало не одно поколения «зорачек». И у детей, занимающихся сегодня, действительно большое и важное событие – балетный зал прошел все стадии капремонта и вновь готов для занятия. Пол помещения разработан специально для занятий танцами. Зеркала в пол, балетные станки, «свежие» стены и потолок. Провести капремонт удалось, благодаря поддержке Мозырского райисполкома и спонсоров. Поздравить «Палескую зорачку» с новым этапом в истории коллектива приехали мэр города и глава районного Совета депутатов. Импровизированный праздник получился теплым и душевным. Ребята дарили гостям подарки, сделанные своими руками, танцевали, пели и даже читали стихи. А для взрослых лучше тысячи слов были детские счастливые глаза и радостные улыбки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ