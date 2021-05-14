«Ночь музеев-2021» в Мозыре пройдет 18 мая. В этом году у мероприятия – обновленный формат

«Ночь музеев» – международная культурно-образовательная акция с многолетней историей. Сотрудники огромного количества музеев в разных странах мира готовят специальные экскурсионные, познавательные или развлекательные программы. При этом работают до позднего вечера и даже в ночные часы. В Мозыре «Ночь музеев» – это, скорее, культурный вечер. Но тоже очень интересны! В сезоне-2021 свою программу к 18 мая подготовит каждый филиал Мозырского объединенного краеведческого музея. Например, в мастерской Пушкаря (адрес Я. Коласа, 1а) с 16 до 20 пройдет мастер-класс по обучению работе с глиной и изготовлению керамического изделия. В историческом центре «Мозырский замок» с 17 до 21 часа для свободного посещения открыты выставки из фондов музея и выставки городских художников и ремесленников. Здесь же пройдет брейн-ринг на знание истории Мозырского края, выступит молодежная музыкальная группа и прогремит дискотека под открытым небом. Важное уточнение: все мероприятия «Ночи музеев» традиционно бесплатны для посетителей. Ничего не планируйте на 18 мая – вечер обещает быть увлекательным.