Деревня Кустовница существовала почти три века. Население –преимущественно поляки. Но в середине 20 века технический прогресс в виде строительства Мозырского нефтеперабатывающего стер с карты Куставницу. Сегодня на месте домов и улиц – установки, комплексы, резервуары. А вот кладбище деревни осталось. А на нем – братская могила. Сегодня там прошел памятный митинг.

Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня на кладбище бывшей деревни Кустовница возле братской могилы погибших воинов прошел памятный митинг. В нем приняли участие представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которые уже давно взяли шефство над захоронением. Под могучим дубом в тишине леса, которое нарушает лишь пение птиц, упокоены солдаты Советской армии, которые погибли при освобождении Мозыря. Братская могила с памятным знаком находится на кладбище бывшей деревни Кустовница. Деревня исчезла, уступив место нефтеперерабатывающему заводу. Кладбище и братская могила остались. А сохранением исторической памяти занимаются нефтепереработчики.

18 имен героев выбиты на гранитной плите. В основном это совсем молодые ребята, некоторые из них так и не достигли совершеннолетия. Даты рождения разные, а вот дата смерти почти одна – 7 и 8 декабря 1943. На митинге, посвященном 76 годовщине Победы, молодые нефтепереработчики. Они отдают дань памяти героям. Помнить о прошлом, чтобы ценить настоящее. Гордится неимоверным подвигом солдат войны, цена которого будущее потомков. История, которую забывать нельзя. Ее надо чтить и передавать. Помимо постоянного шефства над захоронением, в планах у нефтепереработчиков разыскать родственников тех, кто здесь покоится.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ