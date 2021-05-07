Деревня Кустовница существовала почти три века. Население –преимущественно поляки. Но в середине 20 века технический прогресс в виде строительства Мозырского нефтеперабатывающего стер с карты Куставницу. Сегодня на месте домов и улиц – установки, комплексы, резервуары. А вот кладбище деревни осталось. А на нем – братская могила. Сегодня там прошел памятный митинг.
Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня на кладбище бывшей деревни Кустовница возле братской могилы погибших воинов прошел памятный митинг. В нем приняли участие представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которые уже давно взяли шефство над захоронением. Под могучим дубом в тишине леса, которое нарушает лишь пение птиц, упокоены солдаты Советской армии, которые погибли при освобождении Мозыря. Братская могила с памятным знаком находится на кладбище бывшей деревни Кустовница. Деревня исчезла, уступив место нефтеперерабатывающему заводу. Кладбище и братская могила остались. А сохранением исторической памяти занимаются нефтепереработчики.
18 имен героев выбиты на гранитной плите. В основном это совсем молодые ребята, некоторые из них так и не достигли совершеннолетия. Даты рождения разные, а вот дата смерти почти одна – 7 и 8 декабря 1943. На митинге, посвященном 76 годовщине Победы, молодые нефтепереработчики. Они отдают дань памяти героям. Помнить о прошлом, чтобы ценить настоящее. Гордится неимоверным подвигом солдат войны, цена которого будущее потомков. История, которую забывать нельзя. Ее надо чтить и передавать. Помимо постоянного шефства над захоронением, в планах у нефтепереработчиков разыскать родственников тех, кто здесь покоится.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня на кладбище бывшей деревни Кустовница возле братской могилы погибших воинов прошел памятный митинг
Деревня Кустовница существовала почти три века. Население –преимущественно поляки. Но в середине 20 века технический прогресс в виде строительства Мозырского нефтеперабатывающего стер с карты Куставницу. Сегодня на месте домов и улиц – установки, комплексы, резервуары. А вот кладбище деревни осталось. А на нем – братская могила. Сегодня там прошел памятный митинг.