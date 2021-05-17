«Навстречу детской безопасности». ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий.

«Навстречу детской безопасности». С 15 по 21 мая на территории Мозырского района ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий.

Михаил Засинец – заботливый дедушка 5 внуков, активно участвует в их воспитании. Для него безопасность во время перевозки маленьких пассажиров – основа основ.

«Навстречу детской безопасности». Название очередного профилактического мероприятия Госавтоинспекции. За 4 месяца текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма – это ассорти из различных акций. Работа будет проводиться как со взрослыми, так и с детьми. Водителям напомнят правила перевозки маленьких пассажиров, детям расскажут о том, как важно соблюдать правила дорожной безопасности и чем может закончиться нарушение ПДД.