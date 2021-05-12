Народный хор Беларуси имени Цитовича выступил в музыкальном колледже

Еще один концерт памяти к 80-летию со дня рождения Михаила Дриневского и Владимира Рижего прошел в Мозырском государственном музыкальном колледже. Имена этих Заслуженный деятелей культуры Беларуси тесно связаны с белорусским Полесьем. Михаил Павлович – родом из деревни Тонеж Туровского района, и в возрасте 13 лет уже работал руководителем хора в местном колхозе «Труд». Владимир Михайлович, хотя и родился в Витебской области, с 1972-го по 2004-й был директором Мозырского музыкального училища. По его ходатайству было построено специализированное учебное здание, на базе училища открыли детскую музыкальную школу, и построили общежитие. При участии Владимира Рижего в Мозыре проводился фестиваль «Прыпяцкiя хвалi». Во время концерта памяти на одну сцену с Национальным академическим народным хором имени Цитовича вышел хор учащихся музколледжа под руководством Светланы Баёвой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ