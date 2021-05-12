Народный хор Беларуси имени Цитовича выступил в Мозыре

Дыхание народной песни – в мелодиях и танцах на сцене драматического театра имени Мележа. В канун праздников здесь выступил Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича. Его главный режиссер и художественный руководитель Михаил Дриневский ушел из жизни осенью прошлого года. Но наследие маэстро продолжает жить и радовать зрителей.

Каждая программа хора имени Цитовича – это симбиоз песенных, инструментальных и танцевальных номеров, которые демонстрируют творческое богатство образов. Через музыку и движения артисты рисуют картины белорусской природы, затем – на сцене безудержное веселье и колорит настоящей деревенской вечеринки. И все сменяется звуковым многоголосьем, то нежно затихающим, то резко взлетающим вверх. Благодарный мозырский зритель долго не отпускал артистов, щедро одаривая их аплодисментами и, конечно же, цветами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ