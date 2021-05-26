Кормозаготовка и производство сельскохозяйственной продукции. Областной семинар на базе Мозырского района

На базе Мозырского района прошел областной семинар-совещание по актуальной теме «Кормозаготовка и производство сельскохозяйственной продукции за январь-апрель 2021 года». Участие в мероприятии приняли председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, а так же председатели районных исполнительных комитетов области, руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты по животноводству

На областной семинар-совещание по теме «Кормозаготовка и производство сельскохозяйственной продукции за январь-апрель 2021 года» съехались руководители районов, специалисты по растениеводству, животноводству и ветеринарии со всей области. Возглавил мероприятие председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей.

Небольшая вводная в зале Мозырского райисполкома, а затем непосредственно работа на местах. Участников семинара первыми приняли на Сортоиспытательной станции. Более 2000 гектаров земельных угодий, почти 2000 голов крупного рогатого скота, из которых 600 – дойное стадо. Здесь занимаются семеноводством, испытывают различные сорта зерновых, зернобобовых, плодовых и овощных культур. Кроме этого успешно занимаются животноводством. При довольно низком балле плодородия земель, всего 22, 4 , удой на одну корову составляет 22 литра. При том, что в некоторых хозяйствах области при более высокой плодородности удой не доходит и до 10 литров на корову.

О том, как достигают высоких показателей, рассказал директор Сортоиспытательной станции Виктор Качур. В первую очередь необходима организация труда, четкое соблюдение технологии, внимательное отношение к поголовью на всех этапах жизни и жесткий контроль за исполнительской дисциплиной.

Побывали участники семинара-совещания на предприятии «Слободское им. Ленина». Здесь продемонстрировали ведение кормозаготовки. Чтобы обеспечить поголовье качественным сенажом, в хозяйстве высажено 180 гектаров клевера и 120 гектаров люцерны. Вовремя скошенный сенаж содержит много белка, что обеспечивает высокие надои. На поле в деревне Слобода, в урочище Гаи идет покос. Собранную траву хранят в полимерных тюках. Хорошо поработав с сенажом, удается сэкономить на закупке комбикорма. Хозяйский подход руководителя, грамотные действия специалистов и дисциплина на местах – это то, что отличает успешное хозяйство от убыточного.

Побывали участники семинара и в деревне Белая на молочно-товарном комплексе на 720 голов Эксбазы «Криничная». Палевые и рыжие буренки – представительницы симментальской породы. Кроме внешности, отличаются крепким здоровьем, высокой производительностью, удой на одну корову составляет 25литров, а само молоко имеет высокие вкусовые качества и стабильную жирность 4%.

Затем посетили ферму по выращиванию молодняка симментальской породы. Посмотрели на ход строительства очередного коровника. В виду увеличения поголовья скота на Эксбазе за год построено 5 новых помещений. Эта силосная траншея – еще один пример ведения кормозаготовки.

В целом, Мозырский район еще раз продемонстрировал, животноводство может быть прибыльным. Факторов успешности много. Один из них – это качество кормов. И именно сейчас важно создать запас прочности, что бы спокойно чувствовать себя зимой.

После посещения Мозырщины, как примера, участники семинара отправились в Ельский район. Чтобы на месте разобрать негативные моменты ведения животноводства и кормозаготовки. Итоги семинара-совещания подвели на пленарном заседании.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ