Александр Иосифович Игнатович – настоящий солдат Победы

Про таких говорят «настоящий солдат Победы». Герой нашего следующего сюжета – ветеран ВОВ Александр Иосифович Игнатович. 9 мая он отметит свою очередную Победу. Послушать старого солдата и прикоснуться к истории отправилась наша съемочная группа.

На парадном пиджаке ветерана Великой отечественной войны Александра Иосифовича Игнатовича, кроме многочисленных юбилейных медалей, есть орден «Славы III степени», орден «Красной Звезды», два ордена «Отечественной войны», две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», а также медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Восемнадцатилетнему парню пришлось пройти всю войну. Был пулеметчиком, получил ранение, выучился на летчика. На войне у Александра Иосифовича погибли два брата и отец. Сам же он яростно сражался за Победу. Воевал на Сталинградском и Ленинградском фронтах, на Украинском фронте. Сегодня Александру Ивановичу – 98. Символично, что в День Победы, 9 мая, он отметит еще и очередной День рождения. В канун двух праздников в его двери еще не раз постучаться, что бы снова и снова сказать «Спасибо за Победу».

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ