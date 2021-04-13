Знание основ христианской культуры. Региональный турнир по интеллектуальным играм «Фавор» прошел на базе гимназии

Региональный турнир по интеллектуальным играм «Фавор» прошел на базе городской гимназии. Его участниками стали 13 команд, которые представляли учреждения образования Мозыря и Мозырского района. Главное требование к юным умникам и умницам – знание основ христианской культуры.

За гимназией имени Янки Купалы давно и прочно закрепился статус сильнейшей интеллектуальной школы региона. Здесь учатся большинство подопечных известного белорусского знатока, участника «Что? Где? Когда?» Ростислава Миневича, и проходят крупные турниры городского, областного и республиканского формата. Участниками недавнего – игры «ФавОр», — стали юные знатоки основ христианской культуры из разных школ Мозырщины. Состязание прошло в онлайн-трансляции при поддержке информационного отдела Гомельской епархии. Чтобы правильно ответить на вопросы, школьникам нужно было ориентироваться в тематике христианской культуры, Священного Писания, Таинств церкви и церковных праздников. Лидером игры «Фавор», обогнав 12 команд-соперников, стала сборная гимназии «Терновый венец эволюции».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ