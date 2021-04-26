В преддверие 35-ой годовщины катастрофы на ЧАЭС в Мозыре прошел автопробег «По земле под белыми крыльями»

Воспоминания о Чернобыльской катастрофе актуальны и спустя 35 лет. За эти годы было сделано многое, чтобы минимизировать последствия, однако радиация и сегодня среди нас. Помнить о прошлом, чтобы не допустить в будущем. Стартовал автопробег «По земле под белыми крыльями» от Сквера Памяти, конечная точка – агорогородок Криничный. Здесь прошел небольшой митинг. На нем минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь и здоровье в борьбе с невидимой опасностью.

Подобные автопробеги прошли в Могилевской и Гомельской областях. И не случайно. Эти земли наиболее пострадали от Чернобыльской катастрофы. Автомероприятия инициировали активисты общественных организаций. Автопробег завершился на оптимистичной ноте. Вместе с выпускниками Криничанской школы участники автомероприятия посадили 105 кленов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ