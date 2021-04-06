Основы современной журналистики и встречи с интересными людьми. В Мозырском центре творчества детей и молодежи прошла весенняя сессия «PRESS-моладзі». В Мозырском центре творчества детей и молодежи продолжили хорошую традицию – организовывать встречи юных журналистов и увлеченных жизнью горожан. Для будущих акул пера и повелителей микрофона в каникулярное время проходила весенняя сессия «PRESS-моладзь». Участники – ученики разных городских школ, — смогли познакомиться с жизнью клуба «Юный журналист» и азами профессии, показать свои школьные газеты. И, вместе с редакционной группой молодежной газеты «Зубастая пресса», пообщаться с именитыми педагогами – Любовью Клепчуковой и Ларисой Целуйко.

Гостьи центра творчества с удовольствием делились воспоминаниями о юности, педагогической и руководящей деятельности, показывали фотоальбомы и отвечали на вопросы подрастающего поколения. Следующая сессия юных журналистов пройдет летом, в палаточном лагере.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ