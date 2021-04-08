Сярод дубоў, лугоў і белых берагоў… Выставка Анатолия Наливайко

Сярод дубоў, лугоў і белых берагоў… Эти поэтические строки стали названием выставки картин. 7 апреля в библиотеке им. Пушкина свои работы представил один из опытнейших мозырских художников Анатолий Наливайко.

В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая работает в центральной библиотеке им. Пушкина, снова выставка. Свои пленэрные работы представил художник Анатолий Наливайко. На открытие пришло немало гостей. И не удивительно. Анатолий Наливайко – один из самых опытных мозырских художников, кроме этого еще и педагог. Поэтому в холле друзья, коллеги и ученики.

На мини-экспозиции представлено всего 16 этюдных работ, написанных на выездных пленэрах в соседних с Мозырским районах. Анатолий Наливайко художник-патриот. Говорит, что только родная природа по настоящему трогает душу. Величественные дубы, водная гладь, разные поры года… Работы Анатолия Наливайко дышат лесной прохладой и пахнут зеленью. Анатолий Николаевич – живописец-колорист, работает в разных жанрах станковой живописи, в последнее время много времени уделяет таким направлениям, как архитектура и дизайн. Свое мастерство старается передать ученикам. А главное, учит детей видеть прекрасное в обыденном. В художественной галерее «Очарованные родным краем» при библиотеке, прошло уже более трех десятков художественных выставок. И уже появилась традиция: после каждой выставки в библиотеке остается одна картина. В ответ на подарок художникам вручили памятные благодарственные дипломы. Наверняка свою работу библиотеке оставит и Анатолий Наливайко. А увидеть все выставленные в художественной галерее картины можно до 10 апреля.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ