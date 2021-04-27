«Случай в больничной палате». Премьера в Мозырском драмтеатре

В последнее время мозырские актеры радуют премьерами. Неудивительно, ведь в отреставрированном театре на родной сцене актерам играется легко, а у режиссера фонтанируют идеи. 23 и 24 апреля на сцене театра зрители напитались особенной атмосферой и энергией новой постановки главного режиссера театра Романа Цыркина. В мир позитива в этот раз увлек спектакль «Случай в больничной палате» по пьесе современного московского драматурга Александра Коровкина «Палата бизнес-класса». Это комедия-фарс, яркая, легкая, динамичная, высмеивающая пороки современного общества: коррупцию, финансовые махинации, обман и измену. Действие спектакля происходит в больничной палате, где по стечению обстоятельств оказываются высокопоставленный чиновник, в планах которого масштабная финансовая афера, и артист на пенсии. Герои попадают в самые неожиданные, курьезные ситуации, наблюдая за которыми зрители вынуждены позабыть обо всех своих проблемах ради смеха, улыбок и хорошего настроения. А это именно то, что нужно после тяжелого рабочего дня. «Случай в больничной палате» порадует театралов 29 апреля. Приходите за позитивом и эмоциями.