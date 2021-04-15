Следить за порядком в режиме реального времени. 45 камер видеонаблюдения установят в центре города. 7 уже смонтировали и подключили

В центре города идут работы по озеленению. Коммунальники высаживают компенсационную посадку вырубленным в прошлом году деревьям. А еще устанавливают камеры видеонаблюдения. Всего на центральных улицах планируется установить 45 камер, 7 уже смонтировали и подключили. Сигнал в режиме реального времени поступает на пульт отдела внутренних дел.

На замену каштанам – клены. Причем не простые, а штамбовые. Вырастают до 5 метров. Имеют шаровидную крону, разных расцветок. Вот так эти деревья будут выглядеть через пару лет. Конечно, в этих тонких саженцах красоту пока разглядеть трудно, но уже через пару недель пейзаж центральной городской магистрали будет вырисовываться. Уже сейчас радуют глаз мозырян и гостей города композиции из туй, самшита, можжевельника, карликовой сосны, китайских берез. Кто-то решил, что на личном участке растениям будет лучше. На прошлой неделе композиции поредели. Дмитрий Миллер, заместитель председателя Мозырского районного исполнительного комитета, рассказал, что теперь насаждения украсть будет не так-то просто. Всего на центральных улицах планируется установить 45 камер, 7 уже смонтировали и подключили. Сигнал в режиме реального времени поступает на пульт отдела внутренних дел.

Высажено уже больше тысячи растений. А всего их будет 1600. Кстати, этим клонам около семи лет. Для того, чтобы вырастить тую такой высоты, нужно лет пять. Процесс как выращивания, так и посадки долгий. Коммунальные службы работают каждый день и просят горожан ценить и уважать их труд.

Уже практически завершена декорация Советской. На площади на склоне около герба Мозыря продолжается высадка. Зеленое обрамление украсит и отреставрированную лестницу. Пока в кадках ждут своей очереди клены вдоль магазинов. Должно быть красиво. Красоту будем наблюдать мы, горожане. А за теми, кто общее хочет перевести в разряд личного, будут следить камеры видеонаблюдения.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ