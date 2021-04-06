Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» проходит с 5 по 9 апреля. В Мозырском РОВД напоминают, семейные трагедии может предотвратить активная жизненная позиция населения.

Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» проходит с 5 по 9 апреля. Ее цель — вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия госорганам в решении проблем насилия в семье. Так, чтобы к лицам асоциального поведения принимались меры индивидуальной профилактики правонарушений. В Мозырском РОВД напоминают, семейные трагедии может предотвратить активная жизненная позиция всех граждан. Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите данную информацию в милицию. По фактам домашнего насилия мозыряне и жители района могут обратиться:

• В Мозырский РОВД по адресу: ул. 17-го Сентября, д.15 дежурная часть или по телефону 102.

• В Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района по адресу: пл. Горького д. 7, тел. 32-52-38, 32-52-39. Или позвонив на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия по телефону 8-801-1008801.