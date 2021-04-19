«Планета детства» на «Поле чудес». 17 апреля состоялось открытие одного из самых долгожданных социальных объектов – нового детского сада на 330 мест

«Планета детства» на «Поле чудес». В субботу, 17 апреля, состоялось открытие одного из самых долгожданных социальных объектов – нового детского сада на 330 мест. Современное учреждение образования отличает не только архитектурное решение, но и внутреннее оснащение. На первую экскурсию пригласили губернатора Гомельской области Геннадия Соловья. На месте работала наша съемочная группа.

Долгожданный подарок для Мозыря и его жителей: в самом густонаселенном районе воспитанников готов принимать новый ясли-сад. На торжественное открытие пригласили много гостей: губернатора Гомельской области Геннадия Соловья, руководство района и, конечно, родителей с детьми.

Вместе с Полиной новый детсад буду посещать больше трех сотен маленьких мозырян. Этот объект – один из крупнейших в стране, и самый крупный в Гомельской области.

Подарок на новоселье – сертификат на 100 тысяч рублей, который Геннадий Соловей передал заведующей Ольге Шевченко. Педагогический стаж Ольги Ивановны – 26 лет. Из них 14 – на руководящей должности. Нет сомнений, что «Планетой детства» (такое кодовое название дали новому садику) будет управлять опытный капитан. В целом, в день открытия в адрес коллектива звучало много добрых пожеланий и напутствий.

Строительство важного социального объекта велось за счет районного бюджета. Всего затрачено около 16-ти миллионов рублей. С начала работ и до сдачи детсада прошло чуть больше семи месяцев. В истории компании-подрядчика – ОАО «Мозырьпромстрой» — это не первое учреждение образования, выстроенное «под ключ». Но единственное – с подобным архитектурно-планировочным решением. За труд и профессионализм строителям и представителям заказчика – УКС Мозырского района, — во время открытия вручили благодарственные письма и грамоты.

Отличает новый детский сад не только внешний вид. Внутри для воспитанников – просторные группы с множеством игрушек, уютные спальни, кабинеты для занятий, оснащенные, как говорится, по последнему слову. Помимо бассейна, есть спортивный зал, отдельная игровая комната с ярким лабиринтом класс для занятий творчеством. Гордость коллектива и воспитанников – компьютерный зал. Здесь есть интерактивная песочница: технология дополненной реальности позволяет на глазах оживлять песок и превращать, например, горы в заснеженные скалы, ямы, реки или озера. Используя этот комплекс, дети в наглядной визуальной форме смогут познакомиться с особенностями изменения климатов, возникновения природных рельефов и даже с извержениями вулканов. Оборудован класс также интерактивными столами со встроенной системамой мультитач, интерактивной доской и полом. Для детей, увлекающихся конструированием, есть отдельный лего-центр. На полках этого помещения – десятки коробок конструктора «Полесье» для мальчиков и девочек разного возраста.

Особое внимание – здоровью подрастающего поколения. Медицинский блок детского сада включает в себя массажный кабинет, просторное помещения для осмотра и диспансеризации, кабинет для физиопроцедур и даже комнату с кислородными коктейлями!

Новый детский сад отлично вписался в застроенный микрорайон. Но на этом вопрос с дошкольными учреждениями шаговой доступности не закрывают: к концу года будет сдан еще один садик.

В детском саду №41 будут функционировать две группы для детей от двух до трех лет. В остальных — дети от трех до шести лет. Планируется, что детские голоса и смех зазвучат внутри и на территории садика уже в середине мая. Пока в отделе образования Мозырского райисполкома продолжается комплектование групп.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ