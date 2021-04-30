Первомай в парке. Анонс

Праздник труда мозырянам предлагают отметить в городском парке культуры и отдыха. Здесь, в центре города, на берегу весенней Припяти, развернутся многочисленные площадки. На Первомай традиционно приходят семьями, поэтому развлечения будут организованы для всех: взрослых точно заинтересуют выставка раритетных вещей советского периода, танцевальная программа и предложения от мозырской торговли. Для детей – концертная программа в детском городке, театральное шоу, спортивные игры и соревнования, мастер-классы ремесленников. Самые большие очереди, конечно, будут у каруселей – именно 1 мая в парке открывают сезон катания на аттракционах. В праздничном меню есть и катание на теплоходе по Припяти, и благотворительная акция для бездомных животных, и презентация будущих профессий. Погоду в этот день синоптики обещают солнечную и, по-весеннему, теплую.