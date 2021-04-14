На территории Мозыря и района функционирует 36 добровольных дружин по охране общественного порядка

Вместе на страже общественной безопасности. Милиционерам при патрулировании улиц, обеспечении безопасности дорожного движения помогают добровольные дружины. На территории Мозыря и района функционирует 36 добровольных дружин.

Добровольные дружины – традиционное направление совместной работы милиционеров с гражданами. Главный ее смысл не только в конкретной помощи в обеспечении общественной безопасности, но и в укреплении взаимопонимания, и в глубоком осознании общих задач. Это формирование с историей. Впервые добровольная народная охраны была создана в Москве в 1881 году накануне коронации императора Александра III. Наибольший расцвет движения добровольных народных дружинников пришелся на времена Советского Союза. Традиция сотрудничества продолжается и сегодня. В настоящее время на территории Мозыря и района функционирует 36 добровольных дружин. В рядах общественных формирований состоит 379 человек, из них 81 женщина. Деятельность добровольных дружин регулируется Законом «Об участии граждан в охране правопорядка». Выход добровольных дружинников осуществляется по графику. В основном это помощь сотрудникам патрульно-постовой службы вечером в предвыходные и выходные дни. Дружинники участвуют в поддержании общественного порядка, профилактируют и пресекают совершение правонарушений.