Помощь лишней не бывает. Особенно, если дело касается уборки. На помощь работникам санатория «Сосны» уже который год подряд приходят молодые заводчане. Весенние субботники стали традицией, от которой в плюсе оказываются все. Территория «Сосен» преображается, а молодым людям гарантировано несколько часов интенсивного полезного труда на свежем и чистом воздухе.
Территория санатория – это 7 гектаров лесного массива и прибрежной полосы. Сухостой, валежник, шишки, листва, мусор. Крепкие и молодые с поставленной задачей справились. Гребли, копали, пропалывали, носили дрова. В общем, место к отдыху подготовили. Александр Гушляк – лидер Совета молодых работников энергетического производства. В весенней уборке участвует второй раз. Предложил присоединиться коллегам, ребята согласились. Приедут с радостью и отдыхать. В живописное, а главное чистое место. Убранное своими силами. А профсоюзный комитет, который и организовал нынешнюю уборку, заверил, мероприятий в «Соснах» в нынешнем сезоне запланировано достаточно. На живописном берегу Припяти расположена целая турбаза, а сами площадки в летнее время заняты любителями отдыха на природе. Первые турслеты начнутся, как только позволят погодные условия. И они будут проходить в месте не только красивом, но и чистом.
Светлана Грудько, Юрий Горобец ТКМ
На помощь работникам санатория «Сосны» в уборке территории уже который год подряд приходят молодые заводчане
Помощь лишней не бывает. Особенно, если дело касается уборки. На помощь работникам санатория «Сосны» уже который год подряд приходят молодые заводчане. Весенние субботники стали традицией, от которой в плюсе оказываются все. Территория «Сосен» преображается, а молодым людям гарантировано несколько часов интенсивного полезного труда на свежем и чистом воздухе.