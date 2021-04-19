Мозыряне активно включились в республиканский субботник

Открытие нового детского сада завершилось посадкой аллеи на его территории. Это было одно из мероприятий республиканского субботника, на который вышли мозыряне.

Новая аллея из более чем 70-ти туй и самшита украсила территорию нового детского сада. В посадке деревьев по случаю республиканского субботника приняли участие губернатор области Геннадий Соловей, руководство Мозырского района, представители депутатского корпуса и сферы образования.

Наведение порядка и общее благое дело объединили, конечно, и других мозырян. Из года в год традиции наведения порядка на родной земле объединяют тысячи жителей нашего города. В новой части городского парка на субботнике трудились представители культурной сферы. Педагоги и служащие отдела образования вместе с коммунальниками приводили в порядок тропу здоровья в районе улицы Нагорной. Учащаяся молодежь убирала лесопарк «Молодежный» и территории возле своих учреждений образования.

Благодаря проведенным субботникам и, в целом, мероприятиям месячника по благоустройству, Мозырь приобрел свежий вид и яркий цвет. Понятное дело, что наиболее в это время действуют те, от чьих трудов красота и чистота города зависит круглогодично. Коммунальщики занимались покраской остановочных пунктов и бордюров, вывозили мусор и разбивали клумбы. Большой трудовой десант высадился и у нового детсада. Еще до посадки деревьев, и торжественного открытия, здесь приводили в порядок территорию детских площадок.

50% заработанных на республиканском субботнике денежных средств направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19. Оставшиеся 50% пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ