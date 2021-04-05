Мозырская фабрика художественных изделий отметила юбилей –

65 лет со дня основания. Торжественное мероприятие прошло на базе центра творчества детей и молодежи. Не случайно то, что самое творческое предприятие города решило отпраздновать свой юбилей в центре творчества детей и молодежи. Мероприятие получилось хоть и торжественным, но очень душевным.

Мозырская фабрика художественных изделий. Официальный год рождения – 1956, фабрика была основана на базе швейной артели и участка лозоплетения. В истории были взлеты, наибольший расцвет 70-80 годы, были и непростые времена. Сейчас, когда рынок заполнен дешевыми сувенирами из азиатских стран, конкурировать довольно сложно. Но, тем не менее, все больше появляется почитателей штучного товара, выполненного из экологически чистых материалов. Поэтому на фабрике в будущее смотрят с оптимизмом. Сейчас мода на экоизделия. Корзина из лозы – отличная замена пластику. Керамика тоже в фаворе. На фабрике сохраняют и развивают традиции, одновременно прорабатывают и новые сферы деятельности. Одно из направлений – сотрудничество с известным бельевым брендом «Милавица». Кстати, юбилей стал поводом отметить лучших. Грамоты и благодарственные письма вручила председатель районного Совета депутатов Галина Кудина.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ