Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко побывал в Мозыре с рабочим визитом.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко побывал в Мозыре с рабочим визитом. На совещании с участием председателя райисполкома Елены Павлечко, рассматривалась организация эффективной работы Белорусского речного пароходства. В частности, речь шла о реорганизации предприятия с учетом разделения перевозочной и портовой деятельности. Главной целью встречи министр транспорта и коммуникаций назвал «определение совместно с местными органами власти конкретных предложений — краткосрочных мер, которые позволят наладить работу речного пароходства». Обсуждались различные варианты комплексных изменений, вопросы кадровой работы и повышения квалификации сотрудников. Белорусское речное пароходство осуществляет перевозку грузов и пассажиров. В его состав входят восемь портов, находящихся в трех областях страны. В том числе, в Мозыре, Речице и Гомеле.