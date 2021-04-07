Чем заканчиваются истории начинающих закладчиков

Наркоконтроль продолжает отчитываться об удачных операциях: один за одним задерживают закладчиков наркотиков. В большинстве своем, молодых ребят возраста 18-22 лет. Фигуранты одной из последних историй и вовсе не достигли совершеннолетия. Чем заканчиваются криминальные заработки в интернет-магазинах,

Заработать по-крупному и быстро пытаются молодые жители региона. И… устраиваются на должности закладчиков в интернет-магазины по продаже наркотиков. В начале этого года в области был выявлен крупнейший наркосиндикат: больше 30-ти человек, мужчины и женщины в возрасте от 16-ти до 40-ка, жители разных районов области, были розничными курьерами одного интернет-магазина. Среди них и четверо мозырян — молодых ребят в возрасте от 18-20 лет задерживали прямо в лесу, куда они приезжали прятать наркотики в тайники. И вот – «свежий» случай: под стражей оказались 17-летний мозырянин и его знакомая из Калинковичей. Девочке всего 15 лет!

Обязанности юных сотрудников наркошопов, вроде бы и не сложные: забирать психотропы или «травку» небольшими партиями из тайников, фасовать их на более мелкие и делать закладки для потребителей. Работодатели клятвенно обещают анонимность и соблазняют хорошим заработком. Правда, умалчивают, что ответственность за сбыт наркотиков в нашей стране наступает с 14 лет! А на самой «работе» при увольнении выдадут не трудовую книжку, а уголовный кодекс. В кабинете следователя.

Среди модных вебинаров в интернете явно не хватает одного, но на очень важную тему: «Как вашему ребенку не заработать на тюремный срок?». Правоохранители рассказывают, для большинства родителей задержание сына или дочери наркоконтролем становится шоком. Психологи настоятельно рекомендуют не обесценивать детские переживания и впечатления.

Формировать доверие внутри семьи сегодня – жизненно необходимо. Открыто рассказывайте подросткам о реальных опасностях, научите анализировать информацию, думать, отличать хорошее от плохого.

В 2020-м Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено 71 уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. За этот же период сотрудниками местного наркоконтроля совместно с иными силовыми ведомствами перекрыто три канала поставки психотропов на территорию Гомельской области. За год изъято более двух тысяч доз марихуаны и свыше тысячи доз амфетамина. Три тысячи разовых доз на «черном рынке» — это десятки тысяч рублей. Огромные деньги. Вот только на свободу юная закладчица из Калинковичей выйдет минимум через 10 лет. Ее ровесники успеют закончить университет, будут строить карьеру, путешествовать. У некоторых будут семьи. А у той, кто однажды, в свои 15 лет, решила подзаработать по-крупному и быстро, — лишь справка об освобождении из колонии. Такова реальная «зарплата» в мире курьерских наркопоставок.