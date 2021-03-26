Заседание исполкома. Выполнение комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района за 2020 год

На нынешнем заседании исполкома помимо постоянных участников присутствовали заместитель премьер — министра Республики Беларусь Юрий Назаров, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, а также представители концернов разных отраслей промышленности. Первый вопрос, вынесенный на рассмотрение, «Выполнение комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района за 2020 год». В 2019 году Мозырь был включен в список 11 городов так называемого ускоренного развития. Комплексный план включает мероприятия по всем направлениям и сферам деятельности. Из них выполнено почти 88 процентов.

На протяжении всего прошлого года мозыряне наблюдали, как меняется город: Ульяновская, Советская, Рыжкова, главная площадь. Но это только видимые изменения. Преобразования идут гораздо глубже – глобальные проекты в промышленности, аграрной сфере, лесном хозяйстве, транспортной инфраструктуре, электрических сетях и газотранспортной системе, строительстве, связи, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, образовании, культуре и спорте. Также один из важных акцентов – развитие малого и среднего предпринимательства. В 2020 появилось 46 малых предприятий. На этот год запланировано создание инкубатора малого предпринимательства, а еще стимулирование деловой активности мозырян в виде предоставления субсидий. Второй вопрос, который был рассмотрен на заседании исполкома, это результаты программы ускоренного развития в сельском хозяйстве, а также проведение весенне-полевых работ.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ