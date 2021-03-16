В Мозырском райисполкоме торжественно вручили паспорта молодым мозырянам

В Мозырском райисполкоме торжественно вручили паспорта. В рамках Всебелорусской акции, посвященной Дню Конституции, молодые люди, достигшие 14 лет, активисты школьной жизни, традиционно получают свой главный документ из рук руководства района.

Получение первого паспорта гражданина страны – событие, важное и запоминающееся для каждого человека. В День Конституции в райисполкоме по традиции вручают паспорта лучшим школьникам района: победителям предметных олимпиад, спортсменам, участникам творческих конкурсов. И, конечно, еще одно важное условие – достижение 14-летнего возраста. Мероприятие прошло в рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!». Участие в нем приняли представители исполнительной власти, депутатского корпуса, руководители учреждений, предприятий и общественных объединений.

Паспорт не только дает право считать себя полноправным гражданином страны, но налагает на молодого человека определенную ответственность.

Эти ребята уже громко заявили о себе. От всех приглашенных звучали искренние поздравления с событием и слова напутствия.

Всего в День конституции в райисполкоме свои первые паспорта получили 30 мальчишек и девчонок. Торжественность атмосфере придавали творческие номера. Помимо паспорта ребятам вручили памятные подарки. Напоминанием о торжественном событии будут и многочисленные фото, сделанные в этот день.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ