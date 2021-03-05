Торжественное собрание ко Дню белорусской милиции

Сегодня во Дворце культуры нефтепереработчиков царила атмосфера праздника: продолжая отдавать честь Дню белорусской милиции, личный состав Мозырского РОВД собрался на торжественное мероприятие. Получить заслуженные грамоты, благодарности и памятные медали, порадоваться очередным званиям и выслушать приятные поздравления от руководства – давняя общая традиция.

Еще одна неизменная традиция – приглашать на праздник ветеранов органов внутренних дел. Офицеры запаса и сегодня продолжают общаться с молодыми операми и участковыми, а также подрастающей молодежью, передавая знания и опыт.

Теплые слова в адрес сотрудников всех отделений – от наркоконтроля до инспекции по делам несовершеннолетних, — в эти звучат из уст родных и близких, друзей и коллег. Для милиционеров и их семей во Дворце культуры НПЗ подготовили большой праздничный концерт. Пригласили жен, детей, матерей, коллег из других силовых структур, руководство района.

О работе скажут и цифры: по итогам 2020-го года на Мозырщине отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по линии уголовного розыска. Стали меньше хулиганить, грабить, угонять машин, вскрывать гаражей, воровать мобильный телефонов, совершать мошенничеств и попадать в дорожно-транспортные происшествия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ