Профессиональный праздник отмечают сегодня все, кто служит или служил в милиции. Свой профессиональный праздник защитники общественных нравов, борцы с криминалом и блюстители закона, как правило, отмечают на боевом посту.

Сегодня, 4 марта, поздравления по случаю Дня милиции принимают сотрудники Мозырского райотдела. Большинство из них – на рабочем месте, продолжают контролировать оперативную обстановку в зоне обслуживания. Но в служебном расписании нашлось место для поздравлений от руководства района и представителей общественных организаций. 4 марта для белорусской милиции – всегда особенная дата. Уже 104 года, начиная с 1917 года, люди в форме ежедневно несут службу. Сегодня мозырским сотрудникам органов внутренних дел, а также представителям других силовых структур, вручили памятные подарки. За настроение отвечали яркое весеннее солнышко, и талантливые артисты. Лучших из лучших заслуженными благодарностями, новыми званиями и медалями отметят завтра, в торжественной обстановке. На мероприятие соберутся коллеги, руководство и ветераны милиции. А сегодня со всех сторон к мужчинам и девушкам в погонах летят многочисленные поздравления.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Приписнов. ТКМ